Мер Маріуполя закликав світ ввести ембарго на нафту і газ із Росії, щоб зупинити геноцид

Вадим Бойченко закликав світ ввести ембарго на російську нафту та газ. Це потрібно, аби зупинити геноцид українців.

Міський голова Маріуполя 6 квітня закликав країни Євросоюзу посилити санкції проти Росії. Вадим Бойченко зробив відповідну заяву під час круглого столу на тему: "Політичні та правові наслідки злочинів Росії проти України".

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Бойченко про необхідність ембарго на паливо з Росії

Міський голова Маріуполя зазначив, що зараз надважливо, щоб воєнні злочини Росії були зафіксовані міжнародними установами у сфері прав людини. Європейські країни повинні відреагувати на злочини проти людства, проти українського народу.

Ці факти повинні стати поштовхом для посилення санкцій проти держави-агресорки.

Зокрема, для повного ембарго на російську нафту та газ. Мусимо разом зупинити військову агресію та геноцид українців,

– наголосив Бойченко.

Маріуполь повністю зруйнованих, загиблих не злічити

За словами мера, Маріуполь, який донедавна був символом розвитку, зараз майже повністю зруйнований російськими окупантами. Понад 90% міської інфраструктури знищено. З них щонайменше 40% вже не підлягає відновленню.

Міська рада вже створила комісію, яка фіксує факти руйнувань комунального та приватного майна. Поки у базу внесли понад 300 таких фактів. "Проте головний злочин – тисячі вбитих мирних маріупольців", – сказав Бойченко.

Лише за попередніми оцінками, в Маріуполі за місяць блокади загинули 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти. Російські терористичні війська скинули декілька надпотужних бомб на дитячу лікарню, знищили один з корпусів міської лікарні №1. Живцем згоріли майже 50 людей.

Крім того, окупанти розбомбили Драматичний театр, де на той час від обстрілів ховалися понад 900 людей. Бойченко підсумував, що це лише декілька прикладів цілеспрямованого знищення мирного населення Маріуполя.

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