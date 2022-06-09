Мер Миколаєва Сєнкевич спростував інформацію про епідемію холери в області

Очільник Миколаївської міської ради Олександр Сєнкевич прокоментував чутки про можливий спалах холери у місті. Він підкреслив, що наразі немає жодного зареєстрованого випадку.

Це він сказав у межах онлайн-трансляції. Під час неї мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відповідав на запитання містян. Одне із них стосувалось саме холери.

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У Миколаївській області холери нема

Очільник міської ради зауважив, що в мережі вже натрапляв на коментарі, пов'язані з можливими спалахами холери. Він зауважив, що як торік, так і позаторік лікарні області проводять підготовку. Це роблять для того, щоб могти приймати пацієнтів з різними інфекційними кишковими захворюваннями. Їхня кількість, нагадаємо, влітку значно зростає. Але це аж ніяк не пов'язано, підкреслює Сєнкевич, з можливим спалахом холери.

На сьогодні немає жодного зареєстрованого випадку в Миколаївській області, на скільки мені відомо, і в Миколаєві – 100% – щодо захворювання холери,

– наголосив він.

Але попрохав не бутильовану воду кип'ятити

Олександр Сєнкевич підкреслив, що вода, яку отримують містяни, проходить десятикратне хлорування. Крім того, до неї додають коагулянтів, які додатково очищують її.

Водночас мер Миколаєва попрохав містян бути відповідальними. Він закликав їх кип'ятити усю воду, крім бутильованої з магазинів.

На Миколаївщині готуються до можливого наступу Росії

Очільник ОВА Віталій Кім в інтерв'ю зауважив, що Росія не зупиниться лише на Донбасі та Херсонській області. Вона може піти й на Миколаїв і Запоріжжя. Сама Миколаївська область, переконаний він, притягує ворога виходом до моря.

Віталій Кім зауважив, що наразі активні бої ведуться на Донбасі, де й зосереджена більшість сил ворога. Водночас для України також важливе узбережжя Чорного моря. Воно, додав очільник ОВА, впливає на економічний добробут майбутнє нашої держави.

Глава ОВА припустив, що для того, щоб досягнути значних успіхів на Півдні, необхідно буде збільшити кількість живої сили. Мовиться або перекидання військових зі Сходу, або додаткову мобілізацію.

Крім того, він зазначив, що артилерійські системи, надані нам країнами-партнерами відмінно виконують свою роботу. Тож Південь неодмінно деокупують. Залишається лише питання: наскільки швидко це відбудеться.

Тим часом Маріуполь під загрозою епідемії холери та кишкової палички: дивіться відео