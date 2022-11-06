Мер одного з найбільших міст Латвії оскандалився з заявою про Крим

Мер Даугавпілса – другого найбільшого міста Латвії – Андрейс Елксніньш осоромився заявою про Крим. Він також не спромігся назвати визнати Росію агресором.

В ефірі програми "Kāpē" мер Даугавпілса сказав, що Крим належить Росії. З його думкою не погодилися, журналісти наголосили, що майже вся міжнародна спільнота не визнала окупацію півострова.

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Мер Даугавпілса не вважає Росію агресором

Він відповів, що це так, але "неможливо розділяти факти, що його включили до складу РФ, та що увесь світ продовжив після того співпрацювати з Росією".

Політика декілька разів перепитали, чи хотів би він перемоги України та поразки Росії, на що він відповідав, що "у війні не буде переможців" і це людська трагедія.

Коли його запитали, хто є агресором у повномасштабній російсько-українській війні, він сказав, що вже давав відповіді на ці запитання. Йому ж наголосили, що наразі дуже важливо називати речі своїми іменами. Тоді Елксніньш відповів: "В Україні війна – це ясно й очевидно, Росія веде війну не на території своєї країни, це очевидно".

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Його також запитали про відповідальність Росії за вбивства цивільних у Бучі. Мер Даугавпілса сказав, що "за все, що сталося, відповідальні і Росія, і Україна, і США".

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Політика попросили прокоментувати, чому він все ж таки вважає жертву агресії – Україну – теж відповідальною. Елксніньш відповів так:

За цю ситуацію відповідають усі, передусім, дипломати, тому що коли дипломати зазнають невдачі, починає говорити зброя. Так було завжди. Тож у цій ситуації треба говорити про програш дипломатії.

Що відомо про політика

Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії "Saskaņa" ("Злагода"). Протягом більш ніж десятиліття вона була головною політичною силою, що захищала права латвійських росіян.

На останніх виборах до Сейму восени 2022 року "Злагода" не змогла подолати 5% бар'єр.

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