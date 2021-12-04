Мер Полтави Мамай заявив, що на території України воюють США проти Росії

Олександр Мамай заявив, що на території України воюють США та Росія. Саме так мер Полтави спробував пояснити війну на Донбасі.

Таку думку він озвучив в ефірі скандального телеканалу "Наш", що відомий своє проросійською риторикою.

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Олександр Мамай прокоментував війну на території України так:

У нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – США та Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата.

Водночас псевдожурналіст підтримав думку Мамая, заявивши, що Україну просто використовують як майданчик. Жодної згадки про те, що Росія окупували український Крим та вдерлася на Донбас – немає.

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Хто такий Олександр Мамай

Український політик народився у райцентрі Решетилівка 11 червня 1968 року, але згодом перебрався до столиці області – Полтави. З цим містом і пов'язане все подальше життя Мамая.

Він навчався у Полтавській школі №19, а згодом вступив до Полтавського інженерно-будівельного інститут. Має дипломи агронома та агронома-дослідника.

У жовтні 2010 року його вперше обрали мером Полтави. Він обіцяв, що працюватиме за 1 гривню , попри це отримував одну з найвищих зарплат серед українських чиновників.

, попри це отримував одну з найвищих зарплат серед українських чиновників. У вересні 2018 року Полтавська міська рада висловила Олександру Мамаю недовіру та позбавила його повноважень. Сам Мамай назвав ці дії нелегітимними. Вдруге удача посміхнулася Мамаю на 22 листопада 2020 рок. Саме тоді його знов обрали міським головою.

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