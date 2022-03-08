Мер Рівного закликав мешканців міста зробити кількаденні запаси води

Міський голова Рівного Олександр Третяк закликав мешканців міста зробити кількаденні запаси води. Причиною є те, що в багатьох містах окупанти атакували водоканали.

Олександр Третяк наголосив, що у Рівному зараз усе спокійно. Однак такий крок зайвим не буде.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Ситуація відома по Ірпіню, Гостомелю, Чернігову, Миколаєву: окупанти, рашисти просто прямими ударами ракет руйнують інфраструктуру водоканалів, чим зупиняють санітарний стан і забезпечення води в місті. Ми як місто вже маємо цистерни, які на всяк випадок вже наповнені водою, готові працювати і розвозити воду,

– заявив Третяк.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!