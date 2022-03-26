Мер Славутича заявив про окупацію міста росіянами і трьох загиблих містян

Мер Славутича Юрій Фомічев повідомив, що місто окуповане російськими загарбниками. Окрім того, він підтвердив загибель трьох мешканців Славутича.

Про це мер Славутича повідомив у відеозверненні ввечері 26 березня.

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За його словами, Славутич з 26 березня – в окупації.

Ми стійко боронили наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здати його без бою, але наші військові, Нацполіція ухвалили рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони військові, вони для цього і працюють,

– заявив мер.

Юрій Фомічев зізнається, що сили між українськими та російськими військовими виявились нерівними.

"І коли ворог підійшов до міста, почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення - не прикриватися мирними жителями та не входити в місто", – пояснив він. Відтак місто опинилось під окупацією російських військ.

Також мер підтвердив інформацію про загиблих мешканців Славутича.

Наразі підтверджено три смерті. Не всіх ми ще упізнали. Тому звертаюся до рідних і близьких, хто можливо знає людей, які загинули: зателефонуйте до лікарні і допоможіть упізнати людей, хто це, їх прізвища. Серед них є і мирні жителі,

– зазначив Фомічев.

Він додав, що окупаційні війська працюють в місті по обстеженню будинків мирних мешканців на наявність зброї. "Вони перевірять усе, що схочуть, і на цьому завершать", — підкреслив мер.

Голова Славутича переконує, що вони заявили окупантам про свою позицію. Зокрема, все місто, ті хто залишився, вийшли на вулицю з прапорами України, з гаслами, що Славутич — це Україна, що нам не треба тут нікого іншого.

"І сьогодні Славутич залишається українським містом, під українськими прапорами, з українською владою, з українською Конституцією, зі своїм кодексом етики", – підтвердив Фомічев.

Міський голова Славутича підкреслив, що у місті немає збройних сил. Нині ведуться перемовини про відкриття гуманітарних коридорів для міста.

Окрім того, за словами мера, у Славутичі зберігається комендантська година з 19:00 до 7:00, яку віднині контролюють окупанти.

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