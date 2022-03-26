Мера Славутича Фомічіва викрали окупанти

Російські окупанти 26 березня вторглися в Славутич. Загарбники викрали міського голову Юрія Фомічіва.

Окупанти вторглися у місто вранці та захопили міську лікарню. Попри це, у центрі міста місцеві мешканці з українськими прапорами протестують проти загарбників.

Важливо Окупанти вторглися в Славутич і захопили міську лікарню

Про викрадення міського голови Славутича повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк. Поки що деталей про викрадення міського голови та про те, де його зараз утримують, – немає.

Водночас міська рада Славутича продовжує свою роботу у повному складі.

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