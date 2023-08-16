Чому ми не розорили нацистську св**оту, – Соловйова "дуже засмутило" рішення Mercedes-Benz

Німецька автомобільна компанія Mercedes-Benz повністю відключила російських дилерів від свого програмного забезпечення. Через це у головного пропагандиста Кремля Владіміра Соловйова розпочалася справжня істерика в ефірі.

Власне, під час однієї зі своїх програм посіпака Путіна вирішив спершу повідомити звичайним, бідним росіянам про те, що відтепер їхні мерседеси не матимуть доступу до програмного забезпечення розробника.

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Водночас він не стримував емоцій та обізвав компанію "нацистською св**отою". Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Істерика Соловйова через Mercedes-Benz

Фактично це рішення німецького концерну означає, що авто Mercedes-Benz, які встигли купити деякі росіяни, стають небезпечними. Це тому, що ці машини більше не матимуть доступу до важливих оновлень. Звісно, Соловйову така ситуація не припала до душі. Він навіть пропонував подати позов проти бренду.

Mercedes-Benz сказав дилерам, що відключає всі російські автомобілі від обслуговування. Це означає, що вони продали товар, а тепер він став небезпечний. Де колективний позов, направлений проти Mercedes-Benz щодо викупу всіх машини, які вони продали Росії? Тепер керування цими автомобілями потенційно небезпечне,

– говорив пропагандист.

Окрім того, ледь не з піною на обличчі він ставив запитання стосовно того, чому досі Кремль не розорив одного з найбільших автомобільних брендів у світі через це його рішення.

Чому ми не розорили цю нацистську св**оту, яка очолює концерн? Це що таке? Вони вирішили гроші отримати, зараз вони вирішили піти з Росії з правом викупу своїх заводів. І зараз вони кажуть, що відключають все від оновлень... Це як?

Навряд, звісно, ця "потужна промова" хоч якось зачепила громадян Росії, 90% з яких не мають адекватного життя. Зокрема, умовного "Ваньку з Саратова", що в житті мерседеса не бачив та користується туалетом на вулиці.

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До того ж "дивно", що Соловйов не почав розповідати про "імпортозаміщення" та з радісним обличчям стверджувати, що скоро Росія почне виготовляти власні "мерседеси". Вочевидь, внутрішня образа на концерн не дала змогли пропагандисту висловити "віру в потенціал", який він, "без сумніву", вбачає у власній державі.