Мережа ОККО встановила швидкісні електрозарядки на основних автошляхах країни

АЗК "ОККО" розгорнула мережу швидкісних електрочарджерів потужністю на 120/150 кіловатів. Їх встановили на двох магістральних автошляхах України – "Київ-Одеса" і "Київ-Львів-Чоп", а також на виїзді з Києва у бік Полтави й Харкова.

Наразі ULTRA FAST chargers встановлено на 15 АЗК. Роботи з розгортання мережі тривають, загалом інвестиції у проєкт перевищать 60 мільйонів гривень.

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На основних автошляхах розгорнули мережу ULTRA FAST chargers

"Згідно зі статистикою на початок вересня поточного року на дорогах України вже курсує 66 тисяч електрокарів. Це на 26 тисяч більше ніж минулого року і, якщо надалі темп приросту буде збережено, то вже через рік кількість електрокарів може перевищити відмітку в 100 тисяч. Але відсутність інфраструктури не дозволяє власникам електрокарів переміщуватись між великими містами", – пояснює віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів.

Ми маємо на меті вирішити цю проблему. Наразі наша компанія фактично першою системно розбудовує мережу Ultra Fast Chargers. Зараз нам вдалось охопити дві високопотокові траси. В перспективі плануємо розширення проєкту й на інших напрямках,

– зауважує Дмитрів.

ULTRA FAST chargers австрійського виробника, які встановлює компанія, мають порти потужністю – 120/150 кіловатів і можуть заряджати декілька авто одночасно. Географія розгортання побудована таким чином, щоб водій мав змогу зарядити електромобіль приблизно через кожні 2 години.

Щобільше, зарядити батарею на 80 відсотків можна всього за 30-40 хвилин. Для зручності клієнтів ОККО створили мапу з повним переліком АЗК зі швидкісними зарядками, а також передбачили опцію "прокласти маршрут".

Швидкісні електрочарджери мають потужність 120/150 кіловатів / Фото ОККО

Партнерами проєкту мережі виступає компанія ТОКА, яка забезпечує сервісне обслуговування чарджерів. Зокрема зарядка авто здійснюється через мобільний застосунок ТОКА NETWORK.

До слова, оплатити послуги чарджера можна як через додаток, так і через термінали самообслуговування EasyPay, розміщені на АЗК. "Україна все ще має колосальний потенціал для розвитку цього найбільш екологічного виду транспорту. Але щоб розкрити його на повну і не відставати від трендів глобального світу, потрібно постійно розвивати сервісну інфраструктуру для електромобілів. Особливо поза межами великих міст, де вона ще недостатня", – зазначає засновник ТОКА Стефан Благовісний.

Автозаправні комплекси є зручними локаціями для встановлення чарджерів на пожвавлених трасах. А мережа ОККО є оптимальним партнером, позаяк широко представлена по всій країні, та на високому рівні тримає планку сервісу. Наше партнерство з ОККО триває вже шостий рік, і зараз ми вийшли на ULTRA FAST рівень, – додає Благовісний.

Загалом на сьогодні вже на 57 комплексах мережі ОККО можна підзарядити електромобіль. Зокрема на 15 з них встановлено швидкісні зарядки.