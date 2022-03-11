Мережа піцерій Domino's Pizza призупинила інвестиції у Росії
11 березня 2022 , 13:16Читать новость на русском
Джерело:Nexta
Піцерії Domino's Pizza припиняють інвестиції на території Росії - при цьому ресторани продовжують працювати.
Domino's Pizza відмовилася від інвестицій у Росії. Попри це, ресторани мережі досі працюють на території країни-агресора.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни
Зараз у Росії працюють 188 ресторанів Domino's Pizza.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
До теми: Компанія Coca-Cola таки виходить з Росії: дивіться відео