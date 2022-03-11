Мережа піцерій Domino's Pizza призупинила інвестиції у Росії

Піцерії Domino's Pizza припиняють інвестиції на території Росії - при цьому ресторани продовжують працювати.

Domino's Pizza відмовилася від інвестицій у Росії. Попри це, ресторани мережі досі працюють на території країни-агресора.

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Зараз у Росії працюють 188 ресторанів Domino's Pizza.

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