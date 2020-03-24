Мережа супермаркетів АТБ зранку пускатиме лише пенсіонерів: що відомо

У період загальнонаціонального карантину магазини популярної мережі супермаркетів АТБ вранці обслуговуватимуть лише літніх людей. Відбуватиметься це лише з 9 до 10 години. Такі ініціатива проходитиме по всій Україні.

Як у фейсбуці повідомив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков, з понад 4 мільйонів щоденних відвідувачів магазинів мережі АТБ більш ніж 20% – це люди похилого віку.

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Ми з 24 березня вводимо для них спеціальний, регламентний час. Щодня, в період дії загальнонаціонального карантину, з 9:00 до 10:00 ранку, магазини мережі АТБ чекають на літніх людей для здійснення безпечних покупок. Ми закликаємо всіх наших покупців поставитися з розумінням до такого регламенту і вибрати для себе інший час для відвідування магазинів АТБ,

– додав він.

Марков підкреслив, що саме літні люди перебувають у групі найбільшого ризику після зараження коронавірусорм. Про це свідчить невтішна статистика хворих в Китаї, Італії, Німеччини та інших країн.

"Найдорожче, що є у кожного з нас в цьому житті – це наші батьки. Люди, яким ми – зобов'язані не тільки своєю появою на світ, але і всім тим, чим ми по праву можемо пишатися. Поки вони поруч, нам не є страшними жодні напасті. Поставтеся з розумінням і підтримкою до наших батьків!" – підсумував гендиректор корпорації АТБ.

За даними ресурсу "РІА Мелітополь", вранці 24 березня на вході до магазинів АТБ з'явилися оголошення про те, що щодня з 9.00 до 10.00 супермаркети обслуговуватимуть лше пенсіонерів, ветеранів і людей з інвалідністю.



Оголошення щодо обслуговування літніх людей, ветеранів і людей із інвалідністю в магазинах АТБ

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Головне про коронавірус в Україні

Станом на ранок 254 березня в Україні підтвердили 84 випадки захворювання на коронавірус , з них 3 – летальні, одна людина одужала.

, з них 3 – летальні, одна людина одужала. 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Щоправда, є імовірність, що його продовжать.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Щоправда, є імовірність, що його продовжать. У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі. З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки , передусім літаками.

, передусім літаками. 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську , Івано-Франківську області та у місті Київ .

, області та у місті . 23 березня Кабмін встановив режим надзвичайної ситуації у Тернопільській , Черкаській і Донецькій областях. Тут також зафіксували випадки інфікування на коронавірус Covid-19.

, і випадки інфікування на коронавірус Covid-19. Також режим надзвичайної ситуації 24 березня буде запроваджено на Львівщині .

. Загалом режим надзвичайної ситуації запроваджено у 9 областях і Києві. Також мовиться про Київську, Чернівецьку, та Харківську області.



Які обмеження діють в Україні під час карантину / інфографіка 24 каналу