11:15
24 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Мережа супермаркетів АТБ зранку пускатиме лише пенсіонерів: що відомо

      - Читать новость на русском
      У період карантину з 9 до 10 ранку в супермаркетах АТБ обслуговуватимуть лише пенсіонерів, ветеранів і людей із інвалідністю / Пресслужба корпорації АТБ

      У період загальнонаціонального карантину магазини популярної мережі супермаркетів АТБ вранці обслуговуватимуть лише літніх людей. Відбуватиметься це лише з 9 до 10 години. Такі ініціатива проходитиме по всій Україні.

      Як у фейсбуці повідомив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков, з понад 4 мільйонів щоденних відвідувачів магазинів мережі АТБ більш ніж 20% – це люди похилого віку.

      До теми! У яких містах таксі возить лікарів на роботу безкоштовно

      Ми з 24 березня вводимо для них спеціальний, регламентний час. Щодня, в період дії загальнонаціонального карантину, з 9:00 до 10:00 ранку, магазини мережі АТБ чекають на літніх людей для здійснення безпечних покупок. Ми закликаємо всіх наших покупців поставитися з розумінням до такого регламенту і вибрати для себе інший час для відвідування магазинів АТБ,
      – додав він.

      Марков підкреслив, що саме літні люди перебувають у групі найбільшого ризику після зараження коронавірусорм. Про це свідчить невтішна статистика хворих в Китаї, Італії, Німеччини та інших країн.

      "Найдорожче, що є у кожного з нас в цьому житті – це наші батьки. Люди, яким ми – зобов'язані не тільки своєю появою на світ, але і всім тим, чим ми по праву можемо пишатися. Поки вони поруч, нам не є страшними жодні напасті. Поставтеся з розумінням і підтримкою до наших батьків!" – підсумував гендиректор корпорації АТБ.

      За даними ресурсу "РІА Мелітополь", вранці 24 березня на вході до магазинів АТБ з'явилися оголошення про те, що щодня з 9.00 до 10.00 супермаркети обслуговуватимуть лше пенсіонерів, ветеранів і людей з інвалідністю.


      Оголошення щодо обслуговування літніх людей, ветеранів і людей із інвалідністю в магазинах АТБ 

      Радимо ознайомитися! Карантин і робота банків: валютні обмеження та санітарні години

      Головне про коронавірус в Україні

      • Станом на ранок 254 березня в Україні підтвердили 84 випадки захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Щоправда, є імовірність, що його продовжать.
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
      • 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.
      • 23 березня Кабмін встановив режим надзвичайної ситуації у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях. Тут також зафіксували випадки інфікування на коронавірус Covid-19.
      • Також режим надзвичайної ситуації 24 березня буде запроваджено на Львівщині.
      • Загалом режим надзвичайної ситуації запроваджено у 9 областях і Києві. Також мовиться про Київську, Чернівецьку, та Харківську області.


      Які обмеження діють в Україні під час карантину / інфографіка 24 каналу

      Курс валют на 24 березня: долар суттєво подорожчав, євро – знову більше за 30 гривень
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Ветерани Торгівля
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:25 Надзвичайний стан через коронавірус: як це роблять у світі
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 10:02 Скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн
      Вероніка Климська
      18 березня , 12:23 У Європі бум онлайн-покеру через коронавірус
      23 березня , 12:30 Що включає в себе гарантія на нове авто?
      сьогодні , 09:01 Карантин і робота банків: валютні обмеження та санітарні години
      Юлія Поскробок
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук