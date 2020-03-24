Мережа супермаркетів АТБ зранку пускатиме лише пенсіонерів: що відомо
У період загальнонаціонального карантину магазини популярної мережі супермаркетів АТБ вранці обслуговуватимуть лише літніх людей. Відбуватиметься це лише з 9 до 10 години. Такі ініціатива проходитиме по всій Україні.
Як у фейсбуці повідомив генеральний директор корпорації АТБ Борис Марков, з понад 4 мільйонів щоденних відвідувачів магазинів мережі АТБ більш ніж 20% – це люди похилого віку.
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Ми з 24 березня вводимо для них спеціальний, регламентний час. Щодня, в період дії загальнонаціонального карантину, з 9:00 до 10:00 ранку, магазини мережі АТБ чекають на літніх людей для здійснення безпечних покупок. Ми закликаємо всіх наших покупців поставитися з розумінням до такого регламенту і вибрати для себе інший час для відвідування магазинів АТБ,
– додав він.
Марков підкреслив, що саме літні люди перебувають у групі найбільшого ризику після зараження коронавірусорм. Про це свідчить невтішна статистика хворих в Китаї, Італії, Німеччини та інших країн.
"Найдорожче, що є у кожного з нас в цьому житті – це наші батьки. Люди, яким ми – зобов'язані не тільки своєю появою на світ, але і всім тим, чим ми по праву можемо пишатися. Поки вони поруч, нам не є страшними жодні напасті. Поставтеся з розумінням і підтримкою до наших батьків!" – підсумував гендиректор корпорації АТБ.
За даними ресурсу "РІА Мелітополь", вранці 24 березня на вході до магазинів АТБ з'явилися оголошення про те, що щодня з 9.00 до 10.00 супермаркети обслуговуватимуть лше пенсіонерів, ветеранів і людей з інвалідністю.
Оголошення щодо обслуговування літніх людей, ветеранів і людей із інвалідністю в магазинах АТБ
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Головне про коронавірус в Україні
- Станом на ранок 254 березня в Україні підтвердили 84 випадки захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Щоправда, є імовірність, що його продовжать.
- У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
- 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.
- 23 березня Кабмін встановив режим надзвичайної ситуації у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях. Тут також зафіксували випадки інфікування на коронавірус Covid-19.
- Також режим надзвичайної ситуації 24 березня буде запроваджено на Львівщині.
- Загалом режим надзвичайної ситуації запроваджено у 9 областях і Києві. Також мовиться про Київську, Чернівецьку, та Харківську області.
Які обмеження діють в Україні під час карантину / інфографіка 24 каналу