У Криму – вибухи, можливі прильоти: окупанти бідкаються через "ціль на Керченський міст"

Росіяни заявляють про чергову атаку на Крим. Вони також вже почали бідкатись через загрозу для Кримського мосту.

Російські телеграм-канали пишуть про атаку на Крим. Вони заявляють про нібито "цілі на Керченський міст", передає 24 Канал.

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У Криму можливі прильоти

Росіяни заявляють про вибухи на півострові. Агенти руху "Атеш" пишуть про можливі прильоти там. Також вони повідомили про вибухи у Красногвардійському районі Криму. Перед цим писали про масовану атаку дронів на Крим.

Крім цього, росіяни також зазначали, що є загроза для Кримського мосту. Росіяни переживають через "можливі пуски ракет Storm Shadow.

Ціль – на Керченський міст,

– мовиться в повідомленні.

Кримський міст перекрили для руху. Російські телеграм-канали також пишуть про задимлення там як "засіб маскування". Росіяни також писали про вибухи у Джанкої, але стверджують, що там працювала ворожа ППО.

Наразі офіційної інформації про атаку на Крим немає.