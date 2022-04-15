У мережі показали чернігівський "Епіцентр" після "денацифікації": шокуючі відео

Російські військові ще на початку вторгнення почали обстріли гіпермаркету "Епіцентр" у Чернігові. А вже 14 квітня, стало відомо, як він виглядає всередині.

У цей день оприлюднили відео обпалених руїн, які були торговими площами. На цьому записі добре видно, яку "денацифікацію" проводять російські війська.

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Знищене практично все

Автор ролика показав обпалені стіни та голі каркаси. Також у кадрі був банкомат і два термінали для платежів.

Цей гіпермаркет у момент обстрілу не становив жодної загрози росіянам. Проте їхня влада продовжує стверджувати, що вони "атакують лише військові об'єкти".

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Як обстрілювали "Епіцентр"

Атака міста з російських залпових систем "град" почалася ще в перші дні вторгнення Росії. 26 лютого повідомили, що вороги б'ють у район "Епіцентру".

Згодом будівельний гіпермаркет почав палати. Це ж відбувалося ще кілька разів протягом наступного тижня. У мережі також оприлюднювали відео звідти, коли ще тривало тління після чергового обстрілу 2 березня.

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