У мережі показали чернігівський "Епіцентр" після "денацифікації": шокуючі відео
Джерело:"Суспільне Чернігів"
Російські військові ще на початку вторгнення почали обстріли гіпермаркету "Епіцентр" у Чернігові. А вже 14 квітня, стало відомо, як він виглядає всередині.
У цей день оприлюднили відео обпалених руїн, які були торговими площами. На цьому записі добре видно, яку "денацифікацію" проводять російські війська.
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Знищене практично все
Автор ролика показав обпалені стіни та голі каркаси. Також у кадрі був банкомат і два термінали для платежів.
Цей гіпермаркет у момент обстрілу не становив жодної загрози росіянам. Проте їхня влада продовжує стверджувати, що вони "атакують лише військові об'єкти".
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Як обстрілювали "Епіцентр"
Атака міста з російських залпових систем "град" почалася ще в перші дні вторгнення Росії. 26 лютого повідомили, що вороги б'ють у район "Епіцентру".
Згодом будівельний гіпермаркет почав палати. Це ж відбувалося ще кілька разів протягом наступного тижня. У мережі також оприлюднювали відео звідти, коли ще тривало тління після чергового обстрілу 2 березня.
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