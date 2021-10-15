У мережі показали моторошне відео "лавового цунамі" з вулкану на острові Пальма
15 жовтня 2021 , 18:52Читать новость на русском
Джерело:INVOLCAN
Острів Ла-Пальма потерпає від справжнього "лавового цунамі". Потоки розплавленої породи заливали усе навколо. Відзняті на місці події кадри вражають.
Через виверження вулкану евакуювали щонайменше 7 тисяч людей. Лава знищила понад 1500 будівель.
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Виверження вулкану Кумбре-В'єха. Лава накрила територію розміром у 680 гектарів. Це – близько 950 футбольних полів.
Лава знищила сільськогосподарські угіддя, де вирощують банани.
Деталі
- За останній період на острові зафіксували близько 100 підземних поштовхів. Один з них мав магнітуду 4,5. За даними місцевих фахівців, це – найсильніший поштовх з 19 вересня.
- Того ж дня розпочалося виверження вулкану Кумбре-В'єха.
- Спершу обвалилася північна сторона кратера. Згодом потік лави посилився через житлові райони. В епіцентрі лиха опинилася територія поблизу узбережжя.
- Авіакомпанії закликають запастися додатковим паливом. Це на випадок, якщо літакам, які виконують рейси на Канарські острови, знадобиться змінити курс.
Виверження вулкану Кумбре-В'єха: дивіться відео
Потоки лави "котяться" островом: дивіться відеоЗауважте! Населення Ла Пальми – 85 тисяч людей. Цей острів є одним з 8 в архіпелагу Канарських островів