У мережі показали наслідки руйнівного ракетного удару по Харкову. Вранці 1 березня Росія цинічно вдарила по майдану Свободи. Вибух завдав значних руйнувань.

Ворог вдарив по майдану близько 08:00. Там були люди, їздили автівки. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає.

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