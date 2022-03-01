У мережі показали наслідки руйнівного ракетного удару по Харкову
1 березня 2022 , 08:41Читать новость на русском
Джерело:телеграм Pravda Gerashchenko
У мережі показали наслідки руйнівного ракетного удару по Харкову. Вранці 1 березня Росія цинічно вдарила по майдану Свободи. Вибух завдав значних руйнувань.
Ворог вдарив по майдану близько 08:00. Там були люди, їздили автівки. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає.
Зауважте "Гади, здохніть": вибух у Харкові прогримів поруч з бомбосховищем
Кадри з майдану Свободи у Харкові шокують. Повсюди розкидані авто та уламки будівель
Наслідки ракетного удару по Харкову: дивіться відео 18+ (Обережно: лайка)
Окупанти вдарили по площі Свободи: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!