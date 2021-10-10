У мережі показали пілотів літака, який розбився у Татарстані
Джерело:Mash
У Татарстані 10 жовтня сталась авіатроща: розбився літак L-410. На борту повітряного судна були парашутисти та члени екіпажу. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб, з них двоє пілоти.
Обом пілотам – Олександру Зикову та Михайлу Бєляєву не вдалось вижити. Зикову був 61 рік, Бєляєв був на рік молодшим.
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Літаку, що розбився, було 34 роки
У ЗМІ також повідомили вік літака, який зазнав катастрофи біля Мензелінська. L-410 був 1987 року випуску.
За інформацію МНС Росії, врятували 6 осіб – вони перебувають в лікарні. Кількох людей довелось деблоковувати з уламків.
Дивіться відео з місця катастрофи:
Літак здійснив жорстку посадку
Зазначимо, що літак вилетів з Мензелінська о 9 ранку і майже одразу перестав виходити на зв'язок. Після цього надійшла інформація про катастрофу. L-410 здійснив жорстку посадку усього за кілька кілометрів від аеродрому.
Очевидці кажуть, що літак летів дуже низько над деревами. Остаточної причини аварії поки не назвали.
Що відомо про L-410?
Це – універсальний двомоторний літак для місцевих повітряних ліній. Перший у повоєнний час, що вийшов на радянські лінії. Із випущених 1100 одиниць близько 500 – досі в експлутатації більшість з них – на території колишнього СРСР.