У мережі показали пілотів літака, який розбився у Татарстані

10 жовтня 2021 , 11:55
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Джерело:

Mash

У Татарстані 10 жовтня сталась авіатроща: розбився літак L-410. На борту повітряного судна були парашутисти та члени екіпажу. За попередньою інформацією, загинули 16 осіб, з них двоє пілоти.

Обом пілотам – Олександру Зикову та Михайлу Бєляєву не вдалось вижити. Зикову був 61 рік, Бєляєв був на рік молодшим.

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Літаку, що розбився, було 34 роки

У ЗМІ також повідомили вік літака, який зазнав катастрофи біля Мензелінська. L-410 був 1987 року випуску.

За інформацію МНС Росії, врятували 6 осіб – вони перебувають в лікарні. Кількох людей довелось деблоковувати з уламків.

Дивіться відео з місця катастрофи:

Літак здійснив жорстку посадку

Зазначимо, що літак вилетів з Мензелінська о 9 ранку і майже одразу перестав виходити на зв'язок. Після цього надійшла інформація про катастрофу. L-410 здійснив жорстку посадку усього за кілька кілометрів від аеродрому.

Очевидці кажуть, що літак летів дуже низько над деревами. Остаточної причини аварії поки не назвали.

Що відомо про  L-410?


Це – універсальний двомоторний літак для місцевих повітряних ліній. Перший у повоєнний час, що вийшов на радянські лінії. Із випущених 1100 одиниць близько 500 – досі в експлутатації більшість з них – на території колишнього СРСР.
Автор: Ірина Пундор