У мережі показали збитий під Ізюмом Су-34 окупантів: фото уламків винищувача

Сили протиповітряної оборони збили поблизу Ізюма на Харківщині російський бомбардувальник Су-34. Не стала на заваді нашим захисникам і нібито "відсутність ППО", про знищення якої окупанти вже неодноразово заявляли.

І поки росіяни поширюють байки про те, що нібито зруйнували українську ППО, наші оборонці продовжують знищувати ворожу авіацію. Чергову "пташку" окупантів "приземлили" на Харківщині.

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Збитий винищувач – це 50 мільйонів збитків для Росії

Успішну операцію зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ провели 3 квітня. Їм вдалося не лише збити російський Су-34, а ще й захопити в полон пілота.

А от уламки бомбардувальника тепер "прикрашають" поля Харківщини.

Збитки орків – 50 мільйонів доларів! Кожен збитий літак окупантів – це збереження життя десяткам, а, можливо, і сотням наших героїв і мирних жителів,

– написав про це радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Уламки ворожої "СУшки" / Фото Генштабу ЗСУ

Станом на ранок 3 квітня ЗСУ ліквідували 143 літаки та 134 гелікоптери загарбників.

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