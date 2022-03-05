В мережі показали знищену техніку та тіла окупантів на вулицях Лугащини: відео

Окупанти намагалися захопити території на Луганщині. Проте українські військові відстояли свої землі та знищили ворога.

В мережі показали відео з вулиць Луганщини. В якому саме населеному пункті це відбулося – поки невідомо.

До теми На Луганщині голови Марківської та Міловської ОТГ перейшли на бік окупантів

Кадри показують знищену техніку та розкидані тіла російських окупантів. Ворожі танки горять посеред лісу.

Показали знищену техніку та тіла окупантів на Луганщині / Відео 18+



Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував обстріли у Лисичанськ на Луганщині. За його словами, окупанти гатять без розбіру, страждають мирні.

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