У мережі поширюють фото "свинячої іжі" для військових: в ООС кажуть, що це фейк

У фейсбуці розповсюдили фото із обурливим дописом, що військових годують, як свиней. У дописі дали фото неапетитних страв і написали, що вони зроблені на Гончарівському полігоні.

"Свині голодні будуть"

Фото із нібито стравами військових на Гончарівському полігоні у мережі поширив користувач із ім'ям Роман Мирославович Глех. У його профілі багато фото у камуфляжі і новин про військових.

Тим часом Військові ЗСУ хотіли продати зброю зі своєї частини

Він написав, що "Гончарівський полігон не перестає радувати широким вибором смакоти". У дописі він додав 7 фото і вказав, що зробив їх 10 червня.

Фото від 10.06.2021р хлопці питають офіцерів. Так що свині сьогодні голодні будуть?? (оригінальна орфографія і пунктуація – 24 канал)

"Страви з Гончарівського полігону" / Фото з фейсбуку Романа Глеха

В ООС кажуть, що це – фейк

У фейсбуці Оперативного командування "Північ" наступного дня з'явилося повідомлення із застереженням про фейк. Там зазначили: харчування в 1 окремій танковій Сіверській бригаді "було і буде на найвищому рівні".

На базі танкової бригади харчується зокрема і особовий склад Гончарівського полігону. Усі інші підрозділи ЗСУ та інших військових формувань, які проходять навчання на полігоні, харчуються своїми силами, не маючи стосунку до харчування танкової бригади.

Інформація щодо неякісного харчування, що була скопійована з соціальної мережі та поширена засобами масової інформації, є фейком та не відповідає дійсності,

– написали в ООС.



В ООС кажуть, що фото у дописі фейкові / Зображення з фейсбуку Оперативного командування "Північ"

У коментарях користувачі зазначають, що за одноразовим посудом одразу стало зрозуміло, що це фейк.



Користувачі звертають увагу на одноразовий посуд / Скриншот