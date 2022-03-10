У мережі створили фейкові сторінки Укрзалізниці: офіційні майданчики

10 березня 2022 , 18:12
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Джерело:

телеграм Укрзалізниці

До чого тільки не вдаються, щоб заробити на людській біді, яка зараз спіткає український народ. Шахраї створюють фейкові сторінки Укрзалізниці.

Компанія помітила це й попереджає своїх клієнтів про фейкові сторінки в мережі.

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Увага! На фото – фейкові сторінки в Instagram та Telegram. Укрзалізниця не має до них жодного стосунку,
– заявили у пресслужбі.


У мережі з'явилися фейкові сторінки УЗ / Фото з телеграму УЗ

Офіційні майданчики УЗ:

  • Telegram – https://t.me//UkrzalInfo
  • Instagram – https://instagram.com/ukrainianrailways?utm_medium=copy_link
  • Viber – https://invite.viber.com/...
  • Facebook – https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia
  • Сайт – https://www.uz.gov.ua 
  • Контакт-центр – 0 800 503 111, 044 465 33 44

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Автор: Марта Касіянчук