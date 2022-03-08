У мережі жартують із типового смартфона жителя путінської Росії, – кумедне відео

8 березня 2022 , 22:51
Читать новость на русском

Джерело:

Українська Правда

У мережі почали жартувати з обмежень у путінській Росії. Безліч програм та мереж відмовляються працювати на території країни-агресора – і на користувачів смартфонів це теж розповсюджується.

На відео показали, як зараз виглядає смартфон типового росіянина, який разом з путінським режимом потрапив під вплив санкцій та обмежень компаній. 

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Відео типового телефона російського громадянина: 

 

Автор: Ярослава Прадід