У мережі жартують із типового смартфона жителя путінської Росії, – кумедне відео
8 березня 2022 , 22:51Читать новость на русском
Джерело:Українська Правда
У мережі почали жартувати з обмежень у путінській Росії. Безліч програм та мереж відмовляються працювати на території країни-агресора – і на користувачів смартфонів це теж розповсюджується.
На відео показали, як зараз виглядає смартфон типового росіянина, який разом з путінським режимом потрапив під вплив санкцій та обмежень компаній.
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Відео типового телефона російського громадянина: