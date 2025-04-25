У мережі з'явилися кадри з моментом підриву автівки з Москаликом

У Підмосков'ї 25 квітня підірвали автівку заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних Сил Росії, ймовірно, Ярослава Москалика. У мережі з'явилося відео з імовірним моментом вибуху транспортного засобу окупанта.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як авто Москалика підірвали у Підмосков'ї

Російські пропагандисти розповіли, що одне з видань отримало кадри з імовірним моментом підриву автівки в місті Балашиха, що у Московській області. На кадрах можна побачити, що транспортний засіб просто вибухнув, а уламки з нього розлетілися поруч.

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Наразі російська влада офіційно не коментувала сам підрив та хто саме загинув у транспортному засобі. Водночас пропагандистські ЗМІ пишуть, що, попередньо, загиблий під час вибуху автомобіля в Балашисі – заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ Ярослав Москалик.

У зв'язку з вибухом автомобіля в місті Балашиха Московської області порушено кримінальну справу. На місце події виїхали слідчі Слідчого комітету Росії, криміналісти та експерти відомства, а також оперативні підрозділи правоохоронних органів.

До слова, за попередніми даними, вибух у Балашисі пролунав близько 10:40 за місцевим часом. Причиною гучних звуків була детонація автівки Volkswagen, яка внаслідок вибуху була знищена вщент.