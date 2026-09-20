500 мільйонів щомісяця: БЕБ викрило масштабну мережу "конвертів"

БЕБ викрило масштабну мережу "конвертаційних центрів", через яку щомісяця могло проходити майже 500 мільйонів гривень. За даними правоохоронців, з 2023 року загальний обіг схеми міг сягнути 23,5 мільярда гривень.

Про це повідомляє директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.

Що відомо про мережу?

Мережа діяла з 2023 року, і за цей час через неї могли пройти близько 23,5 мільярда гривень. Орієнтовні втрати бюджету через ухилення від сплати податків можуть становити близько 3 мільярдів гривень.

Спецоперація відбулася одразу у трьох містах – Києві, Харкові та Одесі. Правоохоронці провели близько 50 обшуків.

Обшуки у фігурантів / Фото БЕБ

Під час слідчих дій вилучили, зокрема, необліковану готівку на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

До викриття мережі долучилися БЕБ, Державна прикордонна служба та Кіберполіція. Водночас правоохоронці поки не розкривають усіх деталей операції – подробиці обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, раніше БЕБ викрило масштабну схему з виробництва та продажу необлікованих сигарет. До оборудки був причетний один із найбільших виробників тютюнової продукції, який тривалий час працював на Рівненщині.

У 2023 – 2024 роках службові особи підприємства інсценували зникнення понад 1,1 тисячі тонн тютюнової сировини, яку надалі використали для незаконного виробництва сигарет. Готову продукцію продавали без належного обліку, зокрема контрабандою до країн ЄС, використовуючи підроблені акцизні марки.

У результаті бюджет України недоотримав понад 2,3 мільярда гривень акцизного податку. Цю суму несплачених податків підтвердила судово-економічна експертиза.

Директору повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Саме підприємство більше не працює, а його ліцензію на виробництво тютюнових виробів анульовано.