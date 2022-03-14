Мери США вимагають визволення викраденого міського голову Мелітополя

Мери Америки вимагають негайного визволення мера Мелітополя Івана Федорова. Про це йдеться у заяві Конференції мерів США, яка об‘єднує понад 1400 міських голів.

Вони повідомили, що Федоров був насильно викрадений у час, коли піклувався про своїх громадян, які стикнулися з неймовірним варварством з боку російських військ, та закликали міжнародну спільноту зробити все необхідне, щоб забезпечити його свободу.

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Мери Америки єдині в підтримці України та мерів країни, які продовжують боротися, щоб захистити своїх громадян під великим особистим ризиком. Ми зробимо все можливе, щоб мера Федорова урятувати,

– йдеться у заяві.

Нагадаємо, 11 березня мера Мелітополя Івана Федорова викрала група окупантів. Федоров відмовлявся співпрацювати із загарбниками, тому його затримали та викрали. Цей моторошний момент зафіксували камери спостереження.

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