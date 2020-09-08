У Німеччині поки не вирішили, чи торкнеться "Північного потоку-2" ситуація з отруєнням Олексія Навального. Зараз там кажуть, що фінальне рішення точно не буде лише німецьким, а швидше – європейським.

Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновника із партії Християнського-демократичного союзу, до якої належить канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Раніше Меркель може пов'язати "Північний потік-2" з отруєнням Навального: що це означає

Так, джерело видання запевняє, що Меркель поки не прийняла остаточного рішення щодо обмежувальних дій стосовно Москви, які могли б стосуватися "Північного потоку-2".

Зауважимо, що раніше представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що на питання про завершення будівництва "Північного потоку-2" через отруєння Навального, говорити рано. Мовляв, Берлін має провести низку консультацій з європейськими партнерами.

Схоже, такої ж думки дотримується й Меркель. Канцлерка вважає, що санкції у цьому випадку не можуть бути односторонніми.

Зверніть увагу! Після того, як стало відомо, що російського опозиціонера Олексія Навального справді отруїли, у Німеччині вперше пригрозили Росії зміною позицій відносно будівництва "Північного потоку-2".



Глава Білого дому тоді відразу відреагував на такі слова Меркель та сказав, що підтримує ідею відмови від "Північного потоку-2".