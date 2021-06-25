Плани Меркель щодо Путіна провалилися

Ну, і до традиційних гарних п'ятничних новин. Пам'ятаєте, як на днях Макрон і Меркель ініціювали проведення саміту ЄС із Путіним?

Так от. Після довгих дискусій глави держав і урядів ЄС категорично не погодилися провести саміт з Путіним. Про відмову інших лідерів ЄС написав Bloomberg. Ініціатива Меркель і Макрона навіть не увійшла до підсумкової заяви саміту з Росії.

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Причина?

Низка країн Східної Європи та Балтії прямо попередили, що накладуть вето на такий документ. Хто саме заявив? Точно публічно виступили проти Польща, Литва, Латвія та Естонія.

"Жодних поступок Росії – тільки продовження силової політики" – таким був зміст заяв очільників цих країн. На жаль, продовжуємо спостерігати, як за інтереси України борються в першу чергу інші країни. Як на футбольних полях, так і на геополітичних просторах.

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Але, боюсь, Францію та Німеччину це не спинить і вони продовжуватимуть й надалі шукати шляхи зближення з Росією.

Аби цих спроб не було надалі, дуже важливо, щоб МЗС найближчі дні дало публічну оцінку намірам Макрона та Меркель вести переговори з Путіним.

Такий підхід покаже нашу суб'єктивність і силу.

Спостерігаймо.