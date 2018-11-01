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      Меркель зустрілась із Порошенком у Києві: фотофакт

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      Петро Порошенко і Ангела Меркель
      Петро Порошенко і Ангела Меркель / 24 канал

      У четвер, 1 листопада, канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до Києва з одноденним візитом, аби зустрітись з вищим керівництвом України.

      Графік зустрічей у Ангели Меркель – дуже напружений. Багато питань, багато зустрічей. І з президентом Порошенко, і з прем’єром Гройсманом, а також з головами фракцій та керівництвом Ради.

      Читайте також:  Меркель іде: чому канцлер Німеччини лишає посаду лідера ХДС, і як це вплине на Україну

      Меркель у Києві
      Петро Порошенко і Ангела Меркель

      У центрі уваги – ситуація на Донбасі, виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії.

      Меркель у Києві
      Петро Порошенко і Ангела Меркель

      А також "Північний потік-2". Зокрема, можливі гарантії транзиту газу через Україну, адже газопровід вже зводять і в Німеччині, і в Росії. Звичайно, не залишиться поза увагою і ситуація в Азовському морі, а саме блокування російськими прикордонниками комерційного судноплавства.

      Меркель у Києві
      Ангела Меркель прибула із візитом до Києва

      Зауважимо, у зв'язку з візитом Ангели Меркель до Києва, у столиці частково перекрили рух низкою центральних вулиць. Зараз не можна проїхати Європейську площу, вулиці Михайла Грушевського, Шовковичну, Інститутську, Хрещатик, Володимирську та Набережне шосе. 

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Ангела Меркель Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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