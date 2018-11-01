Меркель зустрілась із Порошенком у Києві: фотофакт

У четвер, 1 листопада, канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до Києва з одноденним візитом, аби зустрітись з вищим керівництвом України.

Графік зустрічей у Ангели Меркель – дуже напружений. Багато питань, багато зустрічей. І з президентом Порошенко, і з прем’єром Гройсманом, а також з головами фракцій та керівництвом Ради.

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Петро Порошенко і Ангела Меркель

Радий вітати в Україні Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина пані Ангелу Меркель pic.twitter.com/CMZY0WFVWf — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 листопада 2018 р.

У центрі уваги – ситуація на Донбасі, виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії.



Петро Порошенко і Ангела Меркель

А також "Північний потік-2". Зокрема, можливі гарантії транзиту газу через Україну, адже газопровід вже зводять і в Німеччині, і в Росії. Звичайно, не залишиться поза увагою і ситуація в Азовському морі, а саме блокування російськими прикордонниками комерційного судноплавства.



Ангела Меркель прибула із візитом до Києва

Зауважимо, у зв'язку з візитом Ангели Меркель до Києва, у столиці частково перекрили рух низкою центральних вулиць. Зараз не можна проїхати Європейську площу, вулиці Михайла Грушевського, Шовковичну, Інститутську, Хрещатик, Володимирську та Набережне шосе.