У Ла-Манш упав гелікоптер ВМФ Британії: один з пілотів розбився, двох – ушпиталили

У Великій Британії 4 вересня сталася авіакатастрофа з гелікоптером Військово-Морського Флоту. Вертоліт Merlin Mk4 впав у протоку Ла-Манш поблизу узбережжя графства Дорсет на південному заході країні.

Внаслідок цього інциденту один з пілотів загинув. Катастрофа трапилася під час нічних льотних навчань.

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Що відомо про катастрофу з військовим гелікоптером у Британії

Журналісти видання The Independent, з посиланням на Міноборони Британії, зазначили, що на борту вертольота, коли він зайшов у воду Ла-Маншу, перебувало троє членів екіпажу. Двох вдалося врятувати та без серйозних травм доставити до лікарні.

Тіло третього пілота знайшли вже пізніше. Його ім'я поки не розголошують.

У британських ВМС відреагували на катастрофу, сказавши, що член Королівського військово-морського флоту загинув внаслідок інциденту під час навчань. Примітно, що цей гелікоптер брав участь у нічних тренуваннях разом із військовим кораблем Queen Elizabeth.

Про цей інцидент уже також висловився і прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер. Він наголосив, що "глибоко засмучений" смертю пілота, а також наголосив, що всі його думки з родиною загиблого британця.

Міністр оборони Джон Гілі назвав новину про смерть "справді жахливою" і пообіцяв "повне розслідування" того, як сталася авіакатастрофа.

Примітно, що гелікоптер Merlin Mk4 зазнав значної модернізації, включно з кількома модифікаціями, пристосованими для Королівської морської піхоти. Останній зафіксований інцидент за участю цього вертольоту стався у 2010 році в Афганістані.