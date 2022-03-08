Меру Ірпеня запропонували здатися і обіцяли "покращити матеріальний стан"

8 березня 2022 , 11:04
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Джерело:

телеграм Олександра Маркушина

Окупанти почали погрожувати меру Ірпеня, що на Київщині. Лист з погрозами отримав Олександр Маркушин.

Повідомлення з погрозами, яке зловмисники надіслали з російського номера, опублікував мер Ірпеня у телеграмі. 

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Окупанти пропонували Маркушину "зберегти життя та здоров'я, а можливо ще й покращити матеріальне забезпечення". 


Меру Ірпеня запропонували здатися / Фото з телеграму Олександра Маркушина 

Сам Маркушин заявив, що відмовився від пропозиції. Тож, окупанти пішли слідом за російським кораблем.

Роблю окупантам зустрічну публічну пропозицію – протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади і зберегти життя та здоров'я кількох тисяч російських солдат-строковиків, яких вдома чекає мама, сестра, дочка, бабуся, кохана. Повертайтеся в Росію,
– написав Маркушин.

Зауважимо, що раніше окупанти вбили мера Гостомеля Юрія Прилипка, коли він роздавав хліб.

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Автор: Альона Захарова