Я вже зробила все, що могла, – жителька Маріуполя про чоловіка-військового, який зараз у полоні

Жителька Маріуполя Марія разом з 2-річним сином змушена була шукати прихисток на Закарпатті. Чоловік дівчини – військовий, який обороняв "Азовсталь", досі перебуває у полоні.

Життя в окупації, відсутність звісток про чоловіка та виїзд зі знищеного загарбниками міста. Свою історію Марія розповіла 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ.

Читайте інтерв'ю повністю Нас врятували діти, – Марія про евакуацію з Маріуполя та спроби звільнити чоловіка з полону

"Зробив для нас усе, що міг і пішов на фронт": Марія про свого чоловіка, що захищав "Азовсталь"

Чоловік Марії – військовий, захисник "Азовсталі". Зараз він перебуває у ворожому полоні.



Марія розповіла про полон чоловіка / Фото надане 24 каналу

Дівчина може лише здогадуватися, як він і де, адже на зв'язок полонений захисник узагалі не виходить. Марія каже, що чоловік перебував в Оленівці, однак вона чула, що його звідти вивезли.

У ніч проти 29 липня російські загарбники вчинили безпрецедентний теракт. Вони підірвали барак в Оленівці, де на той час перебували військовополонені українці. Зокрема захисники "Азовсталі". Таким чином, Росія намагалася приховати сліди своїх злочинів.

Востаннє військовий виходив на зв'язок 17 травня, коли ще був на "Азовсталі". Тоді він сказав, що їх евакуюють за наказом керівництва. Дівчина зауважує, що у захисника було мало надій на те, що росіяни дотримаються обіцянки й звільнять полонених за декілька місяців.

Минуло вже практично пів року від моменту, як чоловік Марії потрапив у полон. Дівчина зазначає, що зробила все, що могла і дуже сподівається, що скоро їм удасться повернути його з полону.

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У Маріуполі облаштували бази для навчання російських "мобіків"

Росіяни почали активно перевозити через Маріуполь воєнну техніку та навіть облаштували у місті полігони й навчальні бази для мобілізованих. Цією інформацією з 24 каналом поділився радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він розповів, що у тимчасово окупованому Маріуполі зараз великий рух техніки й живої сили. Зокрема окупанти звозять розтрощену Збройними Силами України техніку.

Загалом у місті можна нарахувати до 1 тисячі російських "мобіків". Однак вони на довго не затримуються.

Спершу "гарматне м'ясо" нашвидкуруч тренують на полігонах та навчають військової справи, а згодом відправляють на Херсонський, Запорізький чи Донецький напрямок.

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