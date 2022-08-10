Востаннє говорили 28 лютого, він у полоні, живий, – мешканка Маріуполя про чоловіка-захисника

Жителька Маріуполя розповіла про свого чоловіка-захисника, який зараз перебуває в полоні. Востаннє вона говорила з ним ще в лютому.

Чоловіка звати Ігор. Його дружина Оксана розповідає, що це світла, добра і мужня людина.

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Пішов захищати країну ще у 2014

Коли почалася російська агресія у 2014 році, Ігор пішов захищати країну. Він був у Широкиному на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Ігор пішов у військкомат, через 2 дні йому дали зброю і він став захищати Маріуполь.

Мені боляче, бо його зараз немає поряд. Але це ж не лише мого чоловіка. Багато людей захищають країну і ми дуже їм за це вдячні,

– наголошує жінка.

Від 24 лютого Оксані вдалось двічі поспілкуватись з чоловіком. Востаннє – 28 лютого.

Ігор у полоні, але живий

Жінка розповіла, що зараз чоловік перебуває у полоні. Вона знає, що Ігор живий. Про це Оксані розповіли інші захисники Маріуполя, яких вдалося повернути додому. Тоді Ігор був у Оленівці.

"Після теракту, мабуть, жоден з нас не знає, де зараз хлопці. Але я впевнена, що він живий. Буду сподіватися, що його хоч трохи підлікували, бо був поранений", – додала Оксана.

Вона сподівається на швидкий обмін. Усі захисники повинні бути вдома.

Дивіться розмову з Оксаною Дубик у відеоформаті: