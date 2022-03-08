Мешканці Данії борються за Україну всередині ЄС як вікінги, – Кулеба
8 березня 2022 , 23:39Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Кулеба в твітері
Весь цивілізований світ став на захист і допомогу Україні, на яку цинічно напала Росія. Кожен докладає зусиль для нашої перемоги.
Долучається також і Данія. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що данці зараз схожі на справжніх вікінгів.
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Україна та Данія поділяють історичну спадщину вікінгів. Сьогодні українці борються як вікінги проти російських загарбників на полі бою, а данці борються як вікінги за Україну в межах ЄС та двосторонньо,
– сказав Кулеба.
Таку заяву він зробив після розмови з данським колегою Йеппе Кофодом.
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