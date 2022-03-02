Мешканці Казахстану збирають гуманітарну допомогу українцям

2 березня 2022 , 15:34
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Джерело:

NEXTA Live

Небайдужі люди з Нур-Султану (Астана) об’єдналися, щоб зібрати гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від війни з Росією.

Відповідне відео опублікували на телеграм-каналі NEXTA Live. Кілька десятків людей зголосились допомогти українцям.

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Небайдужі зібрали коробки з товарами першої необхідності: їжею, засобами гігієни, питною водою тощо. Коли саме надійде допомога – наразі невідомо.

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Автор: Петро Синєокий