Мешканці Львівщини чули вибухи вночі: росіяни атакували "Шахідами"

Російські військові атакували Україну дронами-камікадзе. Мешканці Львівщини повідомили про вибухи. Максим Козицький пообіцяв розповісти деталі згодом.

У ніч проти 18 березня російські військові здійснили масовану атаку дронами-камікадзе. "Шахіди" упродовж кількох годин літали з області в область, а разом із цим карта повітряних тривог "червоніла" то тут, то там.

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На Львівщині чули вибухи

Цікаво, що ще о 23:34 моніторингові канали повідомляли про те, що один з дронів ворога пролетів у напрямку Львівської області. Правда, він не досягнув меж регіону.

Кореспонденти 24 Каналу близько 23:50 17 березня повідомили про те, що чули кілька вибухів на Львівщині. Наразі достеменно невідомо, чи це була робота ППО, чи прильоти. Відповідної інформації від місцевої влади станом на 00:40 не надходило.

У Monitor о 00:16 зауважили, що акустично іранський дрон-камікадзе "Шахід" зафіксували на півночі від Львова. Він літав десь в області.

00:25 моніторинговий канал Monitor зазначив, що у Львівській області працювала ППО.

Пізніше на "Єтривогах" з'явилася публікація о 00:27 18 березня. У ній йшлося про те, що на Львівщині лунають вибухи.

О 00:29 з'явилася інформація про те, що ворожа ціль перебуває на межі Рівненської та Волинської областей. А вже о 00:44 Monitor зазначив, що вона рухається у напрямку Львова.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький о 00:29 наголосив, що загроза зберігається. Тож він попрохав мешканців не покидати укриттів.

Станом на 00:53 повітряні тривоги лунають лише на Заході України. Про ймовірну загрозу з неба попереджали мешканців Волинської, Львівської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської областей. Також "червоним" усе ще залишається Київ. Причому останній – з 21:17.

01:40. Максим Козицький зауважив, що в області – відбій повітряної тривоги. Він закликав людей покидати укриття. Що стосується деталей, що ними він готовий буде поділитися згодом.

Наголошуємо, що "Шахіди" настільки ж небезпечні, як і крилаті ракети. Тож ні в якому разі не варто ігнорувати повітряні тривоги. Залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.