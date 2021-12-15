Мешканці Сум можуть залишитися без води через борги обленерго
15 грудня 2021 , 17:00Читать новость на русском
Джерело:КП "Міськводоканал"
У Сумах 16 грудня обленерго погрожує відключити від електрики місцевий водоканал. Мешканці міста можуть залишитися без води через борги підприємства.
На підприємстві попереджають, що електрику відключать з 9 години ранку. Людям порадили запастись водою для своїх потреб.
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У разі необхідності до об'єктів соціальної інфраструктури буде підвіз води,
– повідомляє "Сумиобленерго".
При цьому підприємство не вказує точно, які саме об'єкти планують відключати.
Водночас, за інформацією на 7 грудня 2021 року, борг водоканалу за розподіл електрики сягає 5,214 мільйона гривень. Сумчани ж заборгували підприємству понад 56 мільйонів гривень.
Заборгованість українців за комунальні послуги
- З серпня 2020 року до серпня 2021 року кількість боргів українців за комунальні послуги виросла у 1,5 раза. Найбільше населення заборгувало за постачання та розподіл природного газу. Кількість боргів в Єдиному реєстрі боржників складає близько 451 тисячі справ. Відсоток боргів за комунальні платежі – 7% від загальної кількості боргів українців.
- Кабмін виділяв 26 мільярдів гривень субвенції місцевим бюджетам для погашення різниці тарифів перед "Нафтогазом". Таким чином компанія зможе позбутися боргів.
- Водночас "Київводоканал" погрожував відключити від води Коцюбинське. Компанія УЖКГ "Біличі" має багатомільйонну заборгованість перед Київводоканалом, який надає послуги з водопостачання та водовідведення селища міського типу Коцюбинське.
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