Мешканці Вінниці – негайно в укриття: повітряна тривога
1 березня 2022 , 09:50Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Суспільне Вінниця"
У Вінниці зранку 1 березня зазвучали тривожні сирени. Повітряну тривогу в місті оголосили близько 9:45.
Цей сигнал означає, що потрібно швидко рухатися до найближчого укриття. Візьміть з собою найважливіші речі та зберігайте спокій.
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Перебувайте в укритті, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги. Про це громадян завжди повідомляють офіційні ресурси.
БЛизько 5 ранку у Вінниці також лунали сирени.
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