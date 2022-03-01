Мешканці Вінниці – негайно в укриття: повітряна тривога

1 березня 2022 , 09:50
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Джерело:

телеграм "Суспільне Вінниця"

У Вінниці зранку 1 березня зазвучали тривожні сирени. Повітряну тривогу в місті оголосили близько 9:45.

Цей сигнал означає, що потрібно швидко рухатися до найближчого укриття. Візьміть з собою найважливіші речі та зберігайте спокій.

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Перебувайте в укритті, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги. Про це громадян завжди повідомляють офіційні ресурси.

БЛизько 5 ранку у Вінниці також лунали сирени.

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Автор: Марія Бондар