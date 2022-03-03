Мешканці Чернігова – лунають сирени, негайно в укриття

3 березня 2022 , 13:40
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Джерело:

телеграм-канал В'ячеслава Чауса

У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Попереджувальні сигнали почали звучати у місті 3 березня о 13:38.

Про це у своєму телеграмі повідовив голова Чернігівської обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та прямуйте до укриття.

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Що робити? Допоможіть сховатися людям з інвалідністю та похилого віку – не лише рідним, але й сусідам. Візьміть найнеобхідніші речі: медикаменти, продукти, одяг. Не виходьте з укриття до сигналу про відбій тривоги.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово! 

 

Автор: Ірина Буртик