Мешканці Чернігова – лунають сирени, негайно в укриття

У Чернігові оголосили повітряну тривогу. Попереджувальні сигнали почали звучати у місті 3 березня о 13:38.

Про це у своєму телеграмі повідовив голова Чернігівської обласної військової адміністрації. Зберігайте спокій та прямуйте до укриття.

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Що робити? Допоможіть сховатися людям з інвалідністю та похилого віку – не лише рідним, але й сусідам. Візьміть найнеобхідніші речі: медикаменти, продукти, одяг. Не виходьте з укриття до сигналу про відбій тривоги.

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