Мешканцям будинку на Сирці після удару ворожої ракети надається необхідна допомога, – Кличко

Мешканцям будинку на Сирці, який було пошкоджено 8 липня російською ракетою, надається вся необхідна допомога від міста. Висновки щодо можливості відновлення будинку має зробити створена спеціальна комісія.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після того, як оглянув постраждалий будинок, передає сайт КМДА.

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"Відселеним мешканцям цього та сусіднього будинків (це загалом близько 100 людей) від міста надається вся необхідна допомога. Людям, які звернулися, що потребують, куди переїхати, столична влада допомогла з тимчасовим поселенням. І наразі уточнюються списки мешканців, які також потребують відселення. Люди звертаються в оперативні штаби, які працюють в районах столиці", – повідомив Віталій Кличко.

Віталій Кличко оглянув постраждалий будинок / Фото КМДА

Він також зазначив, що створена у Києві спеціальна комісія протягом двох тижнів має надати висновок, чи підлягає будинок відновленню. Адже в ньому повністю знищено один під'їзд і суттєво пошкоджені інші під'їзди.

Розпочала працювати спеціальна комісія, створена містом, яка обстежує пошкоджений 8 липня російською ракетою житловий будинок на Сирці. Сьогодні провели нараду на місці. За 2 тижні фахівці мають зробити технічні висновки щодо можливості відновлення будинку, де зруйнований під'їзд та загинули 13 людей, із них – 5 дітей. Це найбільша кількість вбитих Росією людей в одному житловому будинку в столиці від початку широкомасштабної війни,

– сказав Кличко.

В КМДА повідомили:

оперативний штаб у Солом’янському районі працює у спеціалізованій школі №64 за адресою вул. Ушинського, 32;

у Шевченківському районі всю необхідну допомогу можна отримати в школі №169 за адресою вул. Володимира Сальського, 2;

у Голосіївському районі штаб розгорнули у школі №186, що по вул. Зої Бутенко, 8.

Як повідомлялося, внаслідок масованого ворожого обстрілу Києва 8 липня загинули 33 мешканці Києва, в тому числі 5 дітей. Постраждала 121 людина, зокрема 10 дітей. Загалом пошкоджень і руйнувань зазнали 129 будівель міста різних форм власності.