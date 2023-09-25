Ховався від поліції 30 років: помер останній хрещений батько мафії "Коза Ностра" Мессіна Денаро

Ватажок італійської мафії "Коза Ностра" Мессіна Денаро помер після тривалої хвороби. Він переховувався від поліції 30 років і був затриманий лише у січні 2023 року.

"Останній хрещений батько" сицилійської мафії помер у ніч на 24 вересня від раку. Йому був 61 рік.

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Помер ватажок "Коза Ностра"

Довгий час Мессіна Денаро хворів на рак товстої кишки. Італійські ЗМІ заявляють, що протягом останніх кількох тижнів його стан значно погіршився і "хрещеного батька" перевели з в'язниці в Л'Аквілі суворого режиму до лікарні Сан-Сальваторе.

У п'ятницю, 22 вересня, Мессіна Денаро впав у кому, з якої так і не зміг прийти до тями. Лікарі констатували його смерть уночі 24 вересня.

Місцеві газети стверджують, що Денаро поховають в сімейній гробниці разом з його батьком доном Чіччіо, який також був головою місцевої мафії.

Злочини ватажка "Коза Ностра"

Італійські ЗМІ називають Мессіна Денаро "останнім хрещеним батьком". Він переховувався від поліції з 1993 року. Вважається, що Денаро скоїв перше вбивство у 18 років. Його визнали винним у численних злочинах. Зокрема, Денаро звинувачували в участі планування вбивств у 1992 році прокурорів Джованні Фальконе та Паоло Борселліно, які боролися з мафією.

Також його визнали відповідальним за численні вибухи у 1993 році в Римі, Флоренції та Мілані. Тоді загинуло 10 людей. Слідство звинувачувало Денаро у викраденні 12-річного Джузеппе Ді Маттео. За даними правоохоронців, він зробив це для того, аби батьки хлопчика не давали свідчень проти мафії. Ватажок "Коза Ностри" утримував дитину протягом 2 років, а потім вбив.

За найскромнішими оцінками, Денаро вбив щонайменше 50 людей. Якось в інтерв'ю він заявляв, що він позбавив життя стількох людей, що "вистачило б на кладовище".

Затримати Денаро вдалося лише 16 січня 2023 року біля приватної медичної клініки в столиці Сицилії Палермо.