Мета росіян – вбити якнайбільше цивільних, – голова Луганської ОВА

Ситуація на Луганщині важка – росіяни обстрілюють всю територію, яка підконтрольна Україні. Ворог намагається зібрати війська для того, щоб взяти Сєвєродонецьк і зробити прорив на Рубіжному.

Про це в ефірі 24 каналу розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він повідомив, що українські захисники дають гідну відсіч російським окупантам.

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Загарбників вбивають сотнями, декілька десятків взяли в полон. Сергій Гайдай повідомив, що в полоні фактично остання мобілізація – ті люди, яких окупанти хапали на вулиці, давали їм автомати і казали "або ми вас вб'ємо тут, або йдіть і воюйте з Україною".

Росіяни воюють з цивільними, – Гайдай

"Армія з армією не воює. Воюють росіяни, орки, з цивільним населенням, обстрілюють не воєнні об'єкти, а цивільне житло – критичну інфраструктуру. Мета у них така – чим більше вб'ють цивільних, тим більше буде паніки і "почнуть самі звертатись" до української влади, щоб зупинили війну", – сказав Гайдай.

Голова Луганської обласної військової адміністрації зазначив, що на окупованих територіях росіяни підходять до чоловіків і заявляють, що або ті записують звернення, що "раді зустріти рускій мір", або їх відправляють воювати проти України".

Водночас чоловіків з окупованих територій росіяни відправляють "воювати" без бронежилетів та каски – один автомат, 2 магазини, сказав Сергій Гайдай.

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