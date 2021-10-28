Meta – українізація: як соцмережі реагують на зміну назви Facebook

Марк Цукерберг заявив, що Facebook з 28 жовтня поміняє свою назву на Meta. За його словами, таким чином компанія продемонструє, що не тільки одна соцмережа, а й власник інших активів.

Українські інтернет-користувачі відреагували ребрендинг технологічного гіганта. Багато з них підійшли з гумором і повправлялись у створенні мемів.

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Реакція українців на зміну назви Facebook



Реакція українців на зміну назви Facebook / Фото телеграм-каналу "Труха Харьков"