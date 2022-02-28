У Meta заявили, що українські військові, політики та журналісти стали мішенню хакерів

28 лютого 2022 , 08:29
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Джерело:

Reuters

За даними корпорації Meta, група хакерів у Facebook почали атаки проти українських діячів. Мова йде про політиків, військових та журналістів.

Протягом останніх 48 годин у Facebook й Instagram видалили понад 40 фейкових акаунтів та груп, які були створені в Україні та Росії. Вони були створені для атаки на українських діячів.

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Хакери намагалися опублікувати фейкове відео

Такі ж облікові записи заблокувадли і в Twitter. У компанії Meta кажуть, що до атаки на українців причетна хакерська група Chostwritter, якій вдалося отримати доступ до низки акаунтів у соцмережах. 

Ці ж хакери намагалися опублікувати фейкове відео з дезінформацією про українську армію, яка нібито ослаблена. У ньому навіть були кадри, де нібито наші воїни виходять з лісу з білим прапором.

Команда безпеки Meta заявила, що вжила заходів для захисту цільових облікових записів і заблокувала фішингові домени, якими користувалися хакери. Імена конкретних цілей хакерів не назвали, однак переконують, що їх сповістили про атаки.

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Автор: Іван Магуряк