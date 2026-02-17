Хімзавод "Метафракс" під ударом: БпЛА влучили в ключове підприємство Росії
- Дрони атакували завод "Метафракс" у Пермському краї, викликавши сильну пожежу та евакуацію працівників.
- Завод виробляв хімічні елементи для вибухівки, а атака спричинила перебої з мобільним інтернетом, проте місцева влада заявила, що ніхто не постраждав.
У місті Губаха Пермського краю БпЛА вразили російський завод "Метафракс". Місцеві жителі заявили про влучання шести дронів та сильну пожежу.
Завод "Метафракс" – один із найбільших виробників метанолу в Росії. Про влучання повідомили в Astra.
Що відомо про атаку на хімзавод?
Зранку 17 лютого росіяни повідомили про вибухи в місті Губаха (Пермський край). Влучання було по хімзаводу "Метафракс". Відстань від кордону України до хімпідприємства становить понад 1600 кілометрів.
Де розташований завод "Метафракс": дивіться на карті
Через атаку почалася евакуація працівників порохового заводу та місцевого НПЗ. В телеграм-каналах місцеві писали, що чули понад 20 вибухів.
Також внаслідок атаки почалися перебої з мобільним інтернетом. Місцева влада заявила, що ніхто не постраждав, а жителям міста нічого не загрожує.
На "Метафраксі" виготовляли хімічні елементи, які Росія використовує для виробництва вибухівки. Також на заводі виробляють й інші матеріали військового призначення.
