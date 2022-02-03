Металургія, агрокомплекс та IT сфера сплачують найбільше податків до державного бюджету

Володимир Зеленський заявив про перевиконання плану надходжень до держбюджету у січні на 7 мільярдів гривень, повідомляє 24 канал.

Фахівці запевняють, що таке значне для економіки України перевиконання плану вдалося досягти завдяки великим платникам податків: підприємствам газодобувної та металургійної галузей, енергетики й агросектору. Саме вони, за даними ДПС, забезпечують понад 60% вiд усiх надходжень до держбюджету.

Окрім податку на прибуток, соціальних внесків великі холдинги сплачують ренту за користування надрами. Торік до бюджету було перераховано майже 3 мільярди гривень, на третину більше, ніж позаторік. Сотнями мільйонів гривень металурги поповнюють казну податком на екологію та користування землею. Ці гроші спрямовуються на розвиток громад та фінансування бюджетного сектору.

Коли бюджетникам збільшують зарплату – це результат того, що в бюджеті з'явилися кошти. У бюджеті з'являються кошти в результаті зростання економіки і в результаті того, що більше платиться податків. В основному з боку бізнесу або споживачів,

– підкреслив економічний експерт Сергій Фурса.

Загалом, за даними державної податкової служби за 2021 рік податків надійшло на 18 мільярдів гривень більше від запланованого. Так, лише Група компаній Метінвест, у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів більше 52 мільярди гривень податків та зборів. А це у майже у 2,5 раза більше, ніж за попередній період. Це сприяло збільшенню рівня державних соціальних гарантій українцям.