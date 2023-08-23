Метінвест передав відновленому підрозділу "Азов" обладнання на 40 мільйонів

Також на підході 100 тепловізорів військового призначення і 5 тепловізійних прицілів від Archer. Їхнє доставлення очікується вже найближчим часом. Ця модель оптики вважається однією з найкращих у світі, вона є на озброєнні багатьох армій.

Щодо EcoFlow, то їхня потреба на фронті не залежить від сезону. Це незамінна техніка для перезарядки батарей, дронів, тепловізорів, телефонів, рацій у місцях, де немає електрики або ж потрібно зберігати тишу. Тому, наприклад, генератори тут використовуватися не можуть. Окрім того, на передовій дуже потрібен зв’язок. Щоб наші воїни мали його в місцях, де знищені станції та передавальні антени, ми передали партію старлінків,

– розповів керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.