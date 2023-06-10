Метінвест Ахметова поставив медикам ЗСУ відразу 30 швидких за один день

У межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова Група Метінвест передала Медичним силам ЗСУ 30 автомобілів швидкої допомоги на суму близько 18 мільйонів гривень. Компанія системно допомагає силам оборони України. За 15 місяців війни Метінвест спрямував на підтримку армії понад 2 мільярда гривень

На фронті кожна хвилина може врятувати життя. Тож дуже важливо, щоб військові медики могли максимально безпечно й швидко евакуювати поранених захисників із зони бойових дій. Завдяки Метінвесту парк швидких ЗСУ поповнився ще на 30 автомобілів, які відтепер допомагатимуть дбати про оборонців України.

Усі автомобілі доставлені з Італії, вартість одного авто складає 10 – 15 тисяч євро без доставлення та ремонтів. Перегін з Європи досить складний: залучені перевізники з Польщі, далі силами волонтерів швидкі доставляються в Україну та проходять ремонт, після цього вже їдуть в Київ для подальшої передачі.

Швидкі будуть передані до медичних підрозділів військових частин, військових госпіталів, що виконують завдання в районі ведення бойових дій.

"Ці автівки необхідні для здійснення евакуації поранених військовослужбовців. Своєчасна евакуація дозволить вчасно надати медичну допомогу і зберегти життя військовослужбовців. Всі автівки будуть передані до медичних служб військових частин, військових госпіталів, які виконують завдання за призначенням в районах ведення бойових дій. Хочу висловити слова вдячності представникам Метінвесту за надану допомогу у вигляді цих санітарних автомобілів. Хочу подякувати усім, хто розуміє важливість бути єдиними задля нашої перемоги. Слава Україні!", – зазначив представник Медичної служби ЗСУ.

Військові зазначають: мати 30 вживаних авто на фронті – набагато краще, ніж отримати 1 – 2 нових.

Це не перше постачання «швидких» від Метінвесту. Минулого року компанія вже передавала автівки для мирних та військових. Зокрема, в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова 20 спеціалізованих машин було відправлено до Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Загалом за час повномасштабної війни Група Метінвест передала майже 100 авто швидкої допомоги.

Як опора для України та українців компанія за 15 місяців повномасштабної війни спрямувала 3,7 мільярда гривень і буде робити все від себе залежне на шляху до перемоги.

"Ці автомобілі ми довго збирали – понад місяць. Хлопці на них зачекалися. Перед наступом важливо забезпечити автомобілями швидкої допомоги військових. Всі автомобілі з Італії. Ми звернулися до українських медиків, які мешкають в Італії. Вони допомагають нам шукати ці автомобілі, перевіряють їх, спілкуються з госпіталями. Ми пішли тим шляхом, що краще купити 10-15 вживаних автомобілів, ніж один новий. Новий автомобіль треба чекати декілька місяців, а вживані ми можемо взяти відразу", – зауважив керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.