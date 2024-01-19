Метінвест Ахметова розпочав поставки ЗСУ підземних штабів-бункерів класу "люкс"

Група Метінвест налагодила виробництво сталевих підземних командних пунктів, які захищають особовий склад від наслідків обстрілів і дають змогу в безпечних і комфортних умовах забезпечувати роботу командування ЗСУ на лінії фронту.

Поставка відбувається у межах ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова. Перший сталевий штаб, розрахований на 30 військовослужбовців, на безоплатній основі вже передали Сухопутним військам України та встановили на одному з найгарячіших напрямків фронту.

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У такі підземні укриття рятують життя бійців

Командний пункт допомагає рятувати життя військових, адже за короткий час розгортається та згортається на лінії фронту й за правильного встановлення забезпечує захист від обстрілів артилерії будь-якого калібру. Сталевий штаб складається з п'яти чи шести (залежно від комплектації) окремих мобільних бункерів, виробництво яких Метінвест освоїв ще в жовтні 2022 року. Це сполучені між собою підземні укриття, що виконують різні функції – від житлового приміщення та санітарної зони до робочого штабу командування. Таким чином утворюється цілий підземний комплекс будівель.

Підземні штаби-бункери вже почали передавати ЗСУ / Фото Метінвесту

Виготовлені з хвилястої сталі, бункери обладнані всім необхідним устаткуванням на рівні гарного готелю: спальними місцями й робочими зонами, душовими й бойлерами, системами опалення, освітлення і зв'язку, місцями для зберігання зброї та особистих речей та електронною технікою. Це дає змогу використовувати підземний штаб не лише як укриття та місце відпочинку, а і як робочу зону, що забезпечує якісну роботу командування на лінії фронту.

Війна, на жаль, з нами надовго. Бойові дії стали постійним супутником кожного українця й особливо тих, хто боронить нашу державу в лавах ЗСУ. Тому розроблення покращених бункерів, цілих підземних комплексів – це внесок Метінвесту та "Сталевого Фронту" Ріната Ахметова в покращення побуту бійців на лінії фронту. Бо люди – це головне. І якщо ми можемо не лише створити безпечний від обстрілів простір, але й зробити його максимально комфортним, то ми це робимо,

– прокоментував операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

"Сподіваюсь, що таких КП на лінії фронту ставатиме дедалі більше, й ці "підземні містечка" стануть надійною опорою для командування військових з'єднань. У планах Метінвесту також є розроблення нових конфігурацій підземних сталевих комплексів для інших потреб ЗСУ. Тому ми не будемо зупинятися, допоки Україна не переможе", – додав Мироненко.

Нові командні пункти базуються на традиційній моделі бункера "криївки", понад 330 одиниць яких вже передав Метінвест різним бригадам ЗСУ з 2022 року. Конструкцію стандартного сталевого бункера допрацювали для використання у складі постійного штабу, габарити збільшили до 6 метрів завдовжки й 2,3 метра заввишки. Кожна така "криївка" розрахована на шестеро людей і обладнана місцями для відпочинку, зберігання особистих речей та інтегрованою системою опалення. На виготовлення однієї такої конструкції спеціалісти підприємств Метінвесту витрачають близько 400 годин.

Як виглядають штаби-бункери класу "люкс" всередині / Фото Метінвесту

"Перевага нашої армії над противником: ми воюємо якісно, мізками. І водночас вміємо приймати зважені рішення оперативно, бо на кону – життя наших воїнів і успіх бойових дій. Саме тому прагнемо навіть на "нулі", в пеклі війни убезпечити й створити комфортні умови для роботи та перепочинку військових", – сказав бригадний генерал Збройних сил України Володимир Горбатюк.

Командні пункти на базі модульних укриттів відповідають запиту армії й дають змогу на передовій облаштувати укріплені штаби, що за будь-якої ситуації будуть виконувати своє головне завдання – керувати боєм і завдавати нищівних поразок ворогу,

– зауважив Володимир Горбатюк.

Загалом від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на підтримку України та українців 4,8 мільярда гривень. З цієї суми понад 2,5 мільярда гривень – це допомога бійцям у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова. Компанія передала: