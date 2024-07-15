Метінвест Ахметова відзвітував про збільшення сплати податків: 10 мільярдів за півроку 2024

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств Група в I півріччі 2024 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 56% проти I півріччя 2023 року — до 9,9 мільярда гривень.

Найбільшою за обсягом відрахувань виявилась плата за користування надрами, що зросла більше ніж утричі проти I півріччя 2023 року – до 2,9 мільярда гривень. На другому місці – єдиний соціальний внесок у розмірі 1,8 мільярда гривень, що збільшився на 19%. Замикає трійку найбільших виплат – 1,7 мільярда гривеньн податку на доходи фізичних осіб, що на 16% перевищує показники I півріччя 2023 року.

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Водночас українські підприємства Метінвесту в січні-червні 2024 року сплатили 1,4 мільярда гривень податку на прибуток, що на 26% більше, ніж у січні-червні 2023 року. Плата за землю зросла на 7% проти аналогічного періоду минулого року, до 631 мільйона гривень, а екологічний податок – на 22%, до 368 мільйонів гривень.

За час війни Метінвест подолав багато викликів. Чимало випробувань ще попереду. Наші зусилля з перебудови бізнесу до нових умов та вміння перетворити проблеми на можливості дали свої результати – податкові виплати зростають. Це наш внесок у підтримку економіки України та регіонів поблизу лінії фронту, де працюють підприємства компанії. Ми спрямовуємо значні ресурси на допомогу армії та мирному населенню, продовжуємо будувати плани на мирне майбутнє та готові брати участь у повоєнному відродженні країни,

– каже генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Також зазначимо, що Метінвест у I кварталі 2024 року майже вдвічі збільшив сплату податків до бюджету України – до 4,2 мільярда гривень . У 2023 році компанія сплатила до українського бюджету 14,6 мільярда гривень.