Метінвест допомагає військовим інженерам ЗСУ зводити фортифікаційні споруди навколо Покровська. За потреби вони прикриватимуть наших воїнів і цивільних від ворожого вогню.

Роботи розпочали ще рік тому. За цей час було побудовано три лінії оборони, повідомляє Група Метінвест у соцмережах.

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ПРАТ "Метінвест Покровськвугілля" надає для цього свою спецтехніку, пальне та фахівців. У пікові моменти було задіяно до п’яти одиниць транспорту, наданого Метінвестом. Загалом у безпеку громади вже спрямовано понад 10 мільйонів гривень.

Окрім укріплення Покровська, компанія передає на Донецький напрямок спеціальні мобільні капсули, дрони, тепловізори та бронежилети зі сталі Метінвесту, яка рятує життя бійців від уламків і куль.

Метінвест допомагає укріплювати Покровськ: дивіться відео