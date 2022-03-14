Метінвест готує приміщення для проживання біженців

Координаційний штаб Інгулецького ГЗК ухвалив рішення про підготовку непрацюючого профілакторію підприємства для ймовірного розміщення біженців.

Наразі підприємство своїми силами проводить роботи з відновлення електромережі й водопостачання в будівлі профілакторію. Співробітники комбінату приводять до житлового стану кімнати та облаштовують підвал під укриття.

Читайте також Метінвест продовжує виробляти кисень для лікарень та допомагає постраждалим від війни

Ми не можемо передбачити, кому й коли знадобиться прихисток, але краще нехай у нашому віддаленому мікрорайоні буде таке резервне приміщення для тимчасово переміщених осіб,

– зазначив генеральний директор ІнГЗК Олександр Герасимчук.

Адміністрація ІнГЗК закликає небайдужих мешканців міста долучитися до робіт з облаштування профілакторію, а також поділитися зайвими ліжками та обігрівачами.

Постраждалих від військової агресії прихистив санаторій на Хортиці. А проживання й харчування переселенців забезпечує ПАТ "Запоріжсталь" Групи Метінвест.

Там комбінат узяв на себе витрати з забезпечення житлом і їжею 40 осіб, а молодіжна організація підприємства підтримує зв’язок із кожним переселенцем. У компанії зазначили, що кожній людині створять належні умови для безпечного перебування.

Загалом Метінвест облаштує близько 5,5 тисяч спальних місць для людей, що евакуйовані з найгарячіших точок України. Їх прийматимуть на базах відпочинку, в санаторіях, профілакторіях і гуртожитках у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську. Тут буде все, щоб забезпечити вимушених переселенців найнеобхіднішим: харчовими продуктами, питною водою, ліками.